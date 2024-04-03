В Приморье собака всю ночь грела заблудившегося в лесу шестилетнего мальчика. Платон потерялся накануне, когда ушёл гулять со своим семимесячным щенком Степаном из посёлка Хрустального, сообщили RT в местной прокуратуре.
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