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14 золотых медалей россиян и приезд бойцов более чем из 30 стран: чем запомнился чемпионат мира по MMA в Ханты-Мансийске

14 золотых медалей россиян и приезд бойцов более чем из 30 стран: чем запомнился чемпионат мира по MMA в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошёл первый чемпионат мира по смешанным единоборствам под эгидой MMA World. В соревновании приняли участие спортсмены из более чем 30 стран, однако никто из них не смог составить достойную конкуренцию российским бойцам, которые завоевали 14 золотых медалей из 16 возможных.

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