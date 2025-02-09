От них идут зловещие сигналы: черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых Юлия СоколоваНаучное сообщество испытывает серьезное беспокойство после новости о загадочных черных саркофагах, обнаруженных в бескрайней ледяной пустыне.