От них идут зловещие сигналы: черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых Юлия СоколоваНаучное сообщество испытывает серьезное беспокойство после новости о загадочных черных саркофагах, обнаруженных в бескрайней ледяной пустыне.
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