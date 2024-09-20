О платных уроках для детей мигрантов высказалась глава департамента образования Екатеринбурга 

Дискуссия о детях, которые приходят в школу, не зная русского языка обострилась с началом учебного годаПротив введения платных уроков для детей мигрантов в школах выступила глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.
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