Отбеливающая ванночка для ногтей | крепкие и красивые ногти (идеально для дачного сезона)

Иногда ногти могут менять свой естественный оттенок на более желтый, коричневатый или коричневый. Даже такая, казалось бы, незначительная деталь может сильно портить общее впечатление от общего вида маникюра.
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