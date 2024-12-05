Елена Малышева назвала два критических возраста для здоровья человека

Врачи объяснили, в каком возрасте люди чаще всего начинают чувствовать себя старыми и почему.Врач-терапевт Елена Малышева в эфире авторской телепередачи "Жить здорово!" рассказала о том, как происходит старение человека.
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