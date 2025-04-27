Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Пойдем поговорим": ученик-мигрант напал на учителя после уроков. Теперь обвиняют педагога

"Пойдем поговорим": ученик-мигрант напал на учителя после уроков. Теперь обвиняют педагога

Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU В Невском районе Санкт-Петербурга ученик – выходец из мигрантской семьи напал на учителя.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Почему эти обезьяны учатся в российских школах? Где президент?
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3 час.
J
Juri
опять сопли!есть черножопые преступники,известно,кто они и где живут. Эти уроды подкарауливают толпой и избивают наших людей,а где вы,местные жители? опять сопли жуёте и утираетесь кровавыми соплями... соберитесь,объединитесь и учите эту тварь,как нужно жить у нас в стране.Учите не по одному,а толпой!учите так,чтобы потом боялись косо посмотреть на местных,не жалейте,уроки повторяйте.
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1 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Всех чурок депортировать вагонами. Каждый использующий мутантов обязан в год за каждого привлеченного государству отдать 500000.если не заплатил, то штрафы в 10 кратном размере!
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50 мин.
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