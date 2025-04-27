"Пойдем поговорим": ученик-мигрант напал на учителя после уроков. Теперь обвиняют педагога

J

Juri

опять сопли!есть черножопые преступники,известно,кто они и где живут. Эти уроды подкарауливают толпой и избивают наших людей,а где вы,местные жители? опять сопли жуёте и утираетесь кровавыми соплями... соберитесь,объединитесь и учите эту тварь,как нужно жить у нас в стране.Учите не по одному,а толпой!учите так,чтобы потом боялись косо посмотреть на местных,не жалейте,уроки повторяйте.