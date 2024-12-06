В Москве провели масштабную историческую реконструкцию событий 1941 года

В реконструкции участвуют известные артисты и деятели искусств В честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск в 1941 году в Московском кинопарке провели масштабную историческую реконструкцию.
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