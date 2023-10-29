Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября

Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Американская корпорация RAND выпустила доклад, в котором сравнила информационные кампании Украины и России Об уничтожении украинских БПЛА стало известно утром 29 октября.
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