Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября

Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Американская корпорация RAND выпустила доклад, в котором сравнила информационные кампании Украины и России Об уничтожении украинских БПЛА стало известно утром 29 октября.