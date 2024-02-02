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Когда мне лень стряпать пельмени, я делаю их за 10 минут на всю семью. Без лепки и раскатки теста.

Когда мне впервые попался на глаза этот рецепт на одном из ресурсов в Интернете, моей единственной реакцию было — что за бред! Но любопытство взяло верх и я решила попробовать приготовить пельмени по предложенной рецептуре.

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