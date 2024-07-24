Украинцы смиряются с поражением в конфликте с Россией

Евгений Поздняков, Алёна Задорожная 23 июля 2024 г., 19:10 Эксперты объяснили готовность украинцев отказаться от части территорий ради окончания конфликта «Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий».
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