CNN: в НАТО составили список оружия, которое США еще не отправляли ВСУ

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия и военной техники, которые США еще могут отправить на Украину и которые «могут помочь» ВСУ.
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