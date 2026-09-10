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В Орловской области собирают хороший урожай картофеля

В Орловской области собирают хороший урожай картофеля

В этом году орловские аграрии вырастили хороший урожай «второго хлеба».  По состоянию на 2 сентября сельхозпредприятия и КФХ накопали 18,9 тыс.

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