Михайлова поддержала использование ИИ для улучшения помощи военным на передовой

Технологии уже применяются для поддержки ветеранов и участников СВО Заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что технологии искусственного интеллекта уже используются для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции, передает «МК Петербург».