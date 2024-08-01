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Петербургский дневник

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Михайлова поддержала использование ИИ для улучшения помощи военным на передовой

Технологии уже применяются для поддержки ветеранов и участников СВО Заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что технологии искусственного интеллекта уже используются для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции, передает «МК Петербург».

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