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SpaceX разрешили повысить мощность сигнала Starlink для видеозвонков из глухомани ...

SpaceX разрешили повысить мощность сигнала Starlink для видеозвонков из глухомани ...

SpaceX разрешили повысить мощность сигнала Starlink для видеозвонков из глухоманиФедеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что разрешает SpaceX усилить сигналы в диапазонах частот её партнёра — компании T-Mobile, при условии, что это не создаёт помех конкурирующим сетям.

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