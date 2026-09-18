Комик Денис Дорохов признался в зависимости от суперсилы жены

Комик Денис Дорохов, бывший участник КВН, рассказал на "Юмор FM", что не может находить вещи дома без жены Эльвиры.
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