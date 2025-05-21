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Penske fires president Tim Cindric, two others after Indy 500 penalties

Penske fires president Tim Cindric, two others after Indy 500 penalties

Team Penske fired team president Tim Cindric, managing director Ron Ruzewski and general manager Kyle Moyer after two Penske cars were deemed illegal ahead of the 2025 Indianapolis 500, Roger Penske announced Wednesday.

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