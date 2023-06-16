Составность электричек Казань — Сосновка на лето увеличат

С 17 июня составность электричек маршрута Казань — Сосновка — Казань увеличат. Пригородные поезда из шести вагонов будут курсировать каждую субботу, сообщили в пресс-службе АО «Содружество» Электричка №6422 отправляется из столицы Татарстана в 8:05.