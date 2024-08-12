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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Смотрим метеорный поток Персеиды

Смотрим метеорный поток Персеиды 🗓 В ночь на 12 августа, на рассвете 13 августа В это время количество светящихся метеоров будем наблюдать до 100-150 в час.

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