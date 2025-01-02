Умерла известная множеством пластических операций Джоселин Вильденштейн

В Париже в возрасте 79 лет (по другим данным – 84) скончалась Джоселин Вильденштейн. Она получила известность из-за множества пластических операций, на которые она, по сообщениям, потратила миллионы долларов.
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