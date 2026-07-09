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«Маски сброшены»: саммит НАТО в Анкаре показал - альянс мощно готовится к войне с Россией

«Маски сброшены»: саммит НАТО в Анкаре показал - альянс мощно готовится к войне с Россией

Саммит НАТО в Анкаре показал курс на дальнейшую конфронтацию с Россией — эксперт Участники саммита НАТО в Анкаре фактически подтвердили курс на усиление военной поддержки Украины и дальнейшее противостояние с Россией.

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