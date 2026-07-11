Товарооборот Армении и РФ упал на $567 млн за 5 месяцев

Товарооборот между Арменией и Россией за первые пять месяцев 2026 года уменьшился приблизительно на 567 миллионов долларов США, снизившись с 2 миллиардов 763 миллионов до 2 миллиардов 196 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии