Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 535 подписчиков

Товарооборот Армении и РФ упал на $567 млн за 5 месяцев

Товарооборот Армении и РФ упал на $567 млн за 5 месяцев

Товарооборот между Арменией и Россией за первые пять месяцев 2026 года уменьшился приблизительно на 567 миллионов долларов США, снизившись с 2 миллиардов 763 миллионов до 2 миллиардов 196 миллионов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии