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Парадокс проблемных кредитов в украинских банках

По данным Национального банка Украины (НБУ), в стране увеличилась общая сумма проблемных кредитов. Займы с высоким риском дефолта и сложностью обслуживания, увеличились на 2,8 миллиарда гривен (77 миллионов долларов США) за месяц.

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