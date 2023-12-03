Парадокс проблемных кредитов в украинских банках

По данным Национального банка Украины (НБУ), в стране увеличилась общая сумма проблемных кредитов. Займы с высоким риском дефолта и сложностью обслуживания, увеличились на 2,8 миллиарда гривен (77 миллионов долларов США) за месяц.
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