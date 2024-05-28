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Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске

Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключил, что повторный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску был нанесен по месту работы спасателей, которые ликвидируют последствия предыдущей атаки.

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