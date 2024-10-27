Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах

Победу на парламентских выборах в Грузии одержала партия «Грузинская мечта». Итоги голосования обнародовал председатель Центризбиркома страны Григорий Каландаришвили, они представлены на сайте телеканала «Рустави 2».
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