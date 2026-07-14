Обнинск перекроет улицы для крестного хода 15 июля

В Обнинске из-за крестного хода с Калужской иконой Божией Матери с 16:30 до 17:00 перекроют улицы Аксенова, Калужскую и перекресток с улицей Энгельса, что повлияет на движение автобусов №3, 4а и б, 6, 8, 9а и бВ Обнинске 15 июля по улицам пройдет крестный ход для встречи Калужской иконы Божией Матери, которую привезут в наукоград.