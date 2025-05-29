Конгрессмен Штиль призывает к сфокусированному регулированию крипто — без лишних «поправок»

Конгрессмен Брайан Штиль, глава подкомитета по цифровым активам в Палате представителей, выступил за чистоту законодательства о криптовалютах, без добавления посторонних положений, способных затянуть процесс принятия.
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