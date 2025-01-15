Кто порекомендовал Молдове компанию для аудита долга за газ? 

Международный арбитраж может признать некачественным так называемый независимый аудит долга за природный газ компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", проведенный ранее по инициативе властей Молдовы двумя иностранными компаниями.
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