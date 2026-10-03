Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль

Валовая маржа компании взлетела до рекордных 86,25%, квартальная выручка превысила 61 миллиард долларов, а глава не видит, когда спрос и предложение придут в равновесие Micron объявила рекордные финансовые показатели и одновременно предупредила: дефицит чипов оперативной и постоянной памяти будет только нарастать.