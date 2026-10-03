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Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль

Micron прогнозирует усиление дефицита оперативной памяти до 2028 года, одновременно получая рекордную прибыль

Валовая маржа компании взлетела до рекордных 86,25%, квартальная выручка превысила 61 миллиард долларов, а глава не видит, когда спрос и предложение придут в равновесие Micron объявила рекордные финансовые показатели и одновременно предупредила: дефицит чипов оперативной и постоянной памяти будет только нарастать.

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