Поздравление Арины Новосельской с Международным днём музеев

Дорогие друзья, коллеги!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днём музеев!У каждого из нас в определённый период жизни возникала потребность рассмотреть пройденный путь, проанализировать и определить своё место в мире.
Дорогие друзья, коллеги!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днём музеев!У каждого из нас в определённый период жизни возникала потребность рассмотреть пройденный путь, проанализировать и определить своё место в мире.
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