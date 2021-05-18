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Поздравление Арины Новосельской с Международным днём музеев

Поздравление Арины Новосельской с Международным днём музеев

Дорогие друзья, коллеги!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днём музеев!У каждого из нас в определённый период жизни возникала потребность рассмотреть пройденный путь, проанализировать и определить своё место в мире.

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