А.С. Пушкинъ (без купюр)

Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие.Н.В. Неврев. 1866Ты помнишь ли как были мы в ПарижеГде наш казак иль полковой наш попморочил вас к винцу подсев поближеИ ваших жен похваливал и ёб ?Хоть это нам не составляет многоНе из иных мы прочих так сказатьНо встарь мы вас наказывали строготы помнишь ли скажи ебёна мать?А.