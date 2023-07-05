Американский журналист Макс Блюменталь – на заседании Совбеза ООН

Т

Таиса

Что же, все скрытое стало явным.и в нашей стране проявились те, кто от родины только берет, ничего взамен не давая. США и Англии не понять, что все на планете должны строить взаимоотношения на равных, а не с позиции превосходства. За разгром Югославии и убийство президента этой страны никто не ответил. Где же вопли Прибалтики и Польшаи об этом? Только как моськи кусать Россию могут за подачки от США. Россия подняла Прибалтику после войны, им никто не вспомнил сколько было готовых служить фашистам. У Польши нет умных людей в политике, тоже все какой то войны хотят, на их территории лагерь смерти стоял , не бандеровцы освободили узников, а русские! А они предпочли забыть этот факт, разве это по человечески? Уроды моральные. А ещё на Россию грязь льют, сами в этой грязи погрязли, пусть сначало мозги свои прочистят. Наш народ против после такого отношения к России , экономических и других взаимоотношений с такими странами. Почему наша власть свои санкции этим странам за такие действия против России не объявляет? У нас все природные богатства. Мы без них обойдёмся .А вот они без нас вряд ли.