Politico: Китай может бойкотировать переговоры по Украине без России

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры в случае отсутствия на них России. По данным Politico, Пекин пытается убедить Европу предоставить Москве возможность сесть за стол будущих мирных переговоров, которые, предположительно, пройдут в Швейцарии.
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