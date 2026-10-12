Этот день в авиации. 12 октября

1912 - Родился Григорий Пантелеевич Кравченко — генерал-лейтенант авиации(04.06.1940), лётчик-ас. Вместе с С.
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