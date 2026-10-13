Gold , Phase A nearing completion. Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! GeOrgeLubarski Sharing a thought on Gold Looks like we’re nearing the end of Phase A in the accumulation process.
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