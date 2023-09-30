Советник главы ДНР: ВСУ применили химическое оружие против российских войск под Горловкой Киевский режим давно не ограничивает себя какими-либо конвенциями и правилами ведения боевых действий В районе Горловки (Донецкая Народная Республика) украинские формирования обстреляли российские позиции, использовав, в том числе, и химическое оружие.