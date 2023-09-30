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Советник главы ДНР: ВСУ применили химическое оружие против российских войск под Горловкой

Советник главы ДНР: ВСУ применили химическое оружие против российских войск под Горловкой

Советник главы ДНР: ВСУ применили химическое оружие против российских войск под Горловкой Киевский режим давно не ограничивает себя какими-либо конвенциями и правилами ведения боевых действий В районе Горловки (Донецкая Народная Республика) украинские формирования обстреляли российские позиции, использовав, в том числе, и химическое оружие.

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Комментарии
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Андрей
надо отвечать ТЯО!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Надо отвечать тем же, чтобы твари ощутили, что это такое!!!!!
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23 час.

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