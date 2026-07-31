IIoT вступаетв эпоху автономности Почему банки теряют интерес к МСБ

Малый и средний бизнес в России сейчас переживает, пожалуй, самый тяжелый период за последние годы. Цифры, которые приводят аналитики в свежем обзоре «Кредитная неактивность», заставляют задуматься не только банкиров, но и всех, кто следит за экономикой.
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