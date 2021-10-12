Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили возникшую напряженность в отношениях двух стран

БАКУ, 13 окт - РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили по телефону отношения двух стран, отметив, что наблюдаемая в последнее время риторика не соответствует уровню дружественных отношений, сообщило азербайджанское дипведомство.