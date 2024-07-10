Опыт Спецоперации и защита бронетехники

Танк Т-80БВМ с "козырьком", комплектом "Накидка" и маскировочной сетью "Терновник". Фото "Ростех" В ходе специальной операции по защите Донбасса наша бронетехника успешно противостоит как известным, ожидаемым угрозам, так и новым вызовам.