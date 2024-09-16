Эксперты назвали интернет-мессенджеры, способные заменить россиянам Telegram

В России рассматриваются новые мессенджеры как возможные альтернативы Telegram. По мнению эксперта Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, такие сервисы, как Element, Jabber и Briar, могут стать платформами не только для личного общения, но и для рабочих коллективов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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