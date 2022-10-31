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«Зерновая сделка всё»: В НАТО уже заговорили о вывозе бандеровского фуража силами 6-го флота США

«Зерновая сделка всё»: В НАТО уже заговорили о вывозе бандеровского фуража силами 6-го флота США

Новостью № 1 в мировых СМИ стало сообщение, что Россия выходит из так называемой «зерновой сделки». Как сообщило Минобороны РФ, «с учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».

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