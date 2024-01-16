Вход в Айя-Софию теперь платный. Какие достопримечательности Стамбула можно посетить без денег?

Вход в стамбульскую мечеть Айя-София с 15 января 2024 года стал платным для иностранных туристов. Какие достопримечательности города все еще можно посетить без дополнительных трат и как сэкономить на экскурсиях и поездках по городу — в материале «Газеты.
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