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Вход в Айя-Софию теперь платный. Какие достопримечательности Стамбула можно посетить без денег?

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Вход в стамбульскую мечеть Айя-София с 15 января 2024 года стал платным для иностранных туристов. Какие достопримечательности города все еще можно посетить без дополнительных трат и как сэкономить на экскурсиях и поездках по городу — в материале «Газеты.

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