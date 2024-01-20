Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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кто ответит почему два уха?

кто ответит почему два уха?

вопрос почему два уха?  .

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Есть такая наука гносеология , наука о ЗНАНИИ... Гносеология различает истинное знание и выдумку... Истинное знание всегда можно проверить В ОПЫТЕ ...И оно имеет подтвержденный реальностью *физический смысл*... Схоластический вопрос о том , &quot;сколько бесов может разместиться на острие иглы &quot; не имеет смысла... Ведь никто бесов не видел , их не измерял , не взвешивал! Напротив , высказывание о том , что &quot;вода замерзает при -1 мороза&quot; легко проверить в опыте ...Это истинное знание. А еще выделяются вопросы , которые не имеют смысла... Например , вопрос &quot; почему квадрат не круг &quot; , ясное дело , лишен всякого смысла, потому что этот глупый вопрос неправильно задан... На вопрос , почему у нас 2 уха?..Можно ответить так : 2 уха позволяют точнее определить , откуда доносятся звуки. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224012100124
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