В Курской области погиб 20-летний омский срочник Владислав Цой. Об этом официально заявили в администрации Саргатского городского поселения.
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В Курской области погиб 20-летний омский срочник Владислав Цой. Об этом официально заявили в администрации Саргатского городского поселения.