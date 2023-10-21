Китай возглавил международные усилия по решению Палестинского вопроса

ПЕКИН (ИА Реалист). По приглашению правительства Египта специальный посланник правительства Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь примет участие в саммите по Палестинскому вопросу, который пройдет в Каире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии