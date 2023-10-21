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Китай возглавил международные усилия по решению Палестинского вопроса

Китай возглавил международные усилия по решению Палестинского вопроса

ПЕКИН (ИА Реалист). По приглашению правительства Египта специальный посланник правительства Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь примет участие в саммите по Палестинскому вопросу, который пройдет в Каире.

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