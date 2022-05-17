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Nissan принял решение не возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года. Минпромторг намерен это обсудить

Nissan принял решение не возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года. Минпромторг намерен это обсудить

Российский завод Nissan приостановил работу 14 марта, а на прошлой неделе генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что простаивать предприятие будет до марта 2023 года.

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