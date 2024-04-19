ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Знакомая позвала отмечать ее день рождения в ресторан: еду оплатили гости, ещё и скинулись на подарок

Знакомая позвала отмечать ее день рождения в ресторан: еду оплатили гости, ещё и скинулись на подарок

У меня есть приятельница, Вика - познакомились лет 10 назад на курсах повышения квалификации. Иногда с ней переписываемся, пару раз выбирались вместе с моими и ее детьми в парк летом, общение редкое, не напрягающее.

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Комментарии
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Майя Maja
Надо учится ходить по ресторанам. Вот и все))
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9 час.
Вера Федорова
Какая уж тут норма... сидеть и фотографировать еду весь вечер...
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2 час.
radiofree RF
А,что так принято сейчас ходить в ресторан с раздельными счетами? Каждый кормит себя.
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2 час.

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