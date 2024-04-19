Знакомая позвала отмечать ее день рождения в ресторан: еду оплатили гости, ещё и скинулись на подарок

У меня есть приятельница, Вика - познакомились лет 10 назад на курсах повышения квалификации. Иногда с ней переписываемся, пару раз выбирались вместе с моими и ее детьми в парк летом, общение редкое, не напрягающее.
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