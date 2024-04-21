Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением о потенциальном выходе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).
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