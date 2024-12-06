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Доллар ниже 100 рублей и рост безработицы в США. Обзор финансового рынка от 6 декабря

Доллар ниже 100 рублей и рост безработицы в США. Обзор финансового рынка от 6 декабря

Банк России снизил официальный курс доллара до 99,42 рубля. В ноябре уровень безработицы в США достиг 4,2%, в октябре показатель равнялся 4,1% Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 6 декабря.

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