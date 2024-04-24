Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове

Ночью 24 апреля в Харькове поразили общежитие для военнослужащих Вооруженных сил Украины. В переулке Отакара Яроша рухнули российская, а затем украинская ракеты, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
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